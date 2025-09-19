Jabalpur में भाजपा नेता और पुलिस के बीच हाथापाई, वाहन चेकिंग के दौरान हुआ विवाद, सर्मथकों ने काटा वबाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बलदेवबाग चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस आरक्षक और पूर्व महापौर प्रभात साहू के बीच विवाद हो गया और उनके बीच झूमाझपटी हो गई। तभी पूर्व महापौर के समर्थक पहुंच गए। वह विरोध जताते हुए मौके पर खड़े पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। जिसके बाद उनके बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कई भाजपा नेता वहां पहुंच गए। जांच कर रहे यातायात पुलिस कर्मियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। जिम्मेदार आरक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग दो घंटे तक सड़क पर नारेबाजी एवं धरना चलता रहा। इस दौरान यातायात बाधित होने से चौक के चारों ओर सड़क पर वाहनों की पंक्ति लग गई।

पहले भाई निकले, रोका तो साहू पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यातायात पुलिस बलदेवबाग महिला मार्केट के सामने चेकिंग प्वॉइंट वाहनों की जांच कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति मोटर साइकिल से पहुंचा। उसके साइंलेंसर की आवाज तेज होने पर पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। उसने स्वयं को पूर्व महापौर का स्वजन बताया तो नसीहत देकर पुलिस कर्मियों ने छोड़ दिया। उसके कुछ देर बाद एक मोपेड पर सवार होकर पूर्व महापौर मौके से गुजरे। बिना हेलमेट होने ओर मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए जाता देखकर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। मोपेड किनारे खड़ा करने बोला। जिस पर पूर्व महापौर परिचय देकर आगे जाने लगे। तभी एक आरक्षक उन्हें रोकने लगा और उनके बीच कहासुनी होने लगी। पूर्व महापौर ने आरक्षक को धक्का दे दिया। आरक्षक आक्रोशित हो गया। दोनों के बीच सड़क पर ही हाथापाई हो गई।