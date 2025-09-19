MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : इंदौर में बढ़े मेट्रो रेल के कदम, छिंदवाड़ा में एक दिन में 33 बच्चे मुक्त, रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर शहर में मेट्रो के कदम और आगे बढ़ गए हैं। शुक्रवार सुबह ट्रेन सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक वायडक्ट पर 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। अभी तक मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है। ट्रेन को जल्द ही गांधी नगर से रोबोट चौराहे तक चलाने के लिए काम चल रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

सतना के जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और निजी अस्पतालों की मनमानी का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम शिवसागर निवासी एक आदिवासी मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी पीड़ित परिवार को चैन नसीब नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने भुगतान का हवाला देते हुए शव देने से इनकार कर दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)