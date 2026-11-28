नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को उचित चिकित्सा सुविधा और देखभाल उपलब्ध कराने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट की विशेष पीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान इस संबंध में निर्देश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को भोजनावकाश के बाद निर्धारित की गई है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से गैस पीड़ितों की चिकित्सा सुविधा और देखभाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 20 बिंदु निर्धारित कर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे।