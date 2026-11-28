नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम ननवारा स्थित बिजली सब स्टेशन में शुक्रवार रात नाइट ड्यूटी कर रहे बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने कर्मचारी पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सब स्टेशन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। गजेंद्र सागर जिले के बंडा विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी के स्वजन है।