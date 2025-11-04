NH 45 पर तेज रफ्तार स्कूल वैन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर मौत; ड्राइवर फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर: जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। भेड़ाघाट से जबलपुर की ओर आ रही स्कूल वेन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। वहीं वैन के ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर अंजनी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। मृतक भोजन पेट्रोल पंप से अपनी ड्यूटी पूरी करके घर की तरफ लौट रहा था। इस दौरान सामने तेज रफ्तार से आ रही स्कूल वैन ने उसे टक्कर मार दी। घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है।