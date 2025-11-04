मेरी खबरें
    NH 45 पर तेज रफ्तार स्कूल वैन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर मौत; ड्राइवर फरार

    जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तेज रफ्तार वैन ने हाईवे पर बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौक से फरार हो गया।

    By Pankaj Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 03:51:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 03:55:36 PM (IST)
    तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर: जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। भेड़ाघाट से जबलपुर की ओर आ रही स्कूल वेन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। वहीं वैन के ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।

    जानकारी के अनुसार, यह हादसा जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर अंजनी माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ। मृतक भोजन पेट्रोल पंप से अपनी ड्यूटी पूरी करके घर की तरफ लौट रहा था। इस दौरान सामने तेज रफ्तार से आ रही स्कूल वैन ने उसे टक्कर मार दी। घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है।


    हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से हुआ फरार

    एक्सीडेंट के बाद आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लेकिन उससे पहले ही वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों ने एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भेड़ाघाट पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

    पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर लिया है। ड्राइवर ने हादसे के बाद स्कूल वैन मौके पर ही छोड़ दिया। अब पुलिस ने वैन के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

