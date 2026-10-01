नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गंगानगर गढ़ा स्थित पीएम श्री रानी दुर्गावती कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में पढ़ाई के दौरान शिक्षक द्वारा सातवीं कक्षा की छात्रा को डस्टर फेंककर मारने का मामला सामने आया है। खून बहने से उसकी तबीयत बिगड़ गई डस्टर छात्रा के सिर में लगा, जिससे चोट लगने के बाद खून बहने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों की शिकायत पर संजीवनी नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बर्वे ने शिक्षक आशीष जैन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

सिर की चोट को देखते हुए एमआरआई कराई गई शिक्षक आशीष जैन पढ़ा रहे थे। इसी दौरान शिक्षक ने डस्टर फेंका, जो छात्रा के सिर में लग गया। सिर चकराने और तबीयत बिगड़ने पर अन्य छात्राओं ने शिक्षकों को जानकारी दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के साथ सिर की चोट को देखते हुए एमआरआई कराई गई।