प्रेमिका से शादी के लिए हाथ में दीया और घुटनों के बल चढ़ीं मैहर के मां शारदा मंदिर की 1,100 सीढ़ियां

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया, जबलपुर। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की मन्नत लेकर मैहर स्थित मां शारदा देवी मंदिर पहुंचा। यहां उसने करीब 1,100 सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की।

बताया जा रहा है कि युवक दमोह जिले के किवलारी गांव का रहने वाला है। वह अपने हाथों में जलता हुआ दीपक लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। युवक की इस कोशिश की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।

सेहत और भविष्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह

लोग उसके इस कदम पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे प्रेम के प्रति समर्पण और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ उसकी सेहत और भविष्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

सात साल से प्रेम, शादी में परिवार की रजामंदी का इंतजार

युवक और उसकी प्रेमिका के बीच पिछले सात वर्षों से प्रेम संबंध है। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन कथित तौर पर युवती के परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। परिवार की सहमति नहीं मिलने के कारण युवक ने मां शारदा के दरबार में मन्नत मांगने का फैसला किया।

उम्मीद के साथ मैहर पहुंचा और कठिन रास्ता चुना

इसी उम्मीद के साथ वह मैहर पहुंचा और कठिन रास्ता चुनते हुए घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। उसका उद्देश्य अपनी प्रेमिका से शादी की मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करना बताया जा रहा है।

पारिवारिक सहमति को लेकर नई चर्चा छेड़ी

युवक के इस प्रयास ने प्रेम, आस्था और पारिवारिक सहमति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि, इस मन्नत के बाद परिवार का रुख बदला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल युवक की कोशिश की तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं।