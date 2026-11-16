जबलपुर रेल मंडल में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कटनी, सागर और सतना समेत 93 स्टेशनों पर लगेंगे हीट डिटेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रेलवे स्टेशनों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने और आपात स्थिति में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए जबलपुर रेल मंडल ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंडल के सभी 93 स्टेशनों पर अब अग्निशामक उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि अग्निशामक यंत्र की रेलवे के प्रत्येक विभाग में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हर विभाग में हीट डिटेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि आग लगने की शुरुआती स्थिति में ही खतरे का पता चल सके।

देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर हुई अग्नि दुर्घटनाओं के बाद रेलवे बोर्ड के निर्देश पर जबलपुर मंडल में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था। जुलाई से सितंबर के बीच चले इस विशेष ऑडिट में अधिकारियों ने प्रत्येक स्टेशन का निरीक्षण कर भवनों, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, एसी और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार तथा अग्निशमन उपकरणों की स्थिति का आकलन किया। इसमें सामने आया कि कई स्टेशनों पर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनकी संख्या और उपयोग की पहुंच को और बेहतर बनाने की जरूरत है। कुछ स्थानों पर उपकरण ऐसे कार्यालयों में रखे मिले, जहां आपात स्थिति में दूसरे विभागों के कर्मचारियों और यात्रियों के लिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था।