कोर्ट का वारंट लेकर पहुंचे अधिवक्ता, 15 दिन में मुआवजा देने का लिखित भरोसा, टली कलेक्ट्रेट की कुर्की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अदालत के आदेश पर कोर्ट के नाजिर के साथ अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भुगतान की समयसीमा को लेकर अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत हुई। 15 दिन और 15 कार्य दिवस अलग-अलग हैं प्रशासन ने पहले 15 कार्य दिवस में भुगतान का लिखित आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि 15 दिन और 15 कार्य दिवस अलग-अलग हैं। अंततः प्रशासन ने 15 दिन में भुगतान का लिखित भरोसा दिया, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई रोक दी गई।

दीपावली की छुट्टियों का हवाला देते हुए सवाल उठाए कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसडीएम पंकज मिश्रा और आरएस मरावी अधिवक्ताओं को मनाने में जुटे रहे। लिखित आश्वासन में 15 कार्य दिवस दर्ज किए जाने पर अधिवक्ताओं ने दीपावली की छुट्टियों का हवाला देते हुए सवाल उठाए।