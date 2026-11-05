जबलपुर में पुलिस की 'तैयारी' संदिग्धों पर भारी, धनतेरस से दीवाली तक सुरक्षा का विशेष प्लान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दीपावली के साथ ही शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। धनतेरस से लेकर दीपावली के एक दिन पहले तक बड़ा फुहारा, गंजीपुरा, सराफा, सुपर मार्केट और अन्य प्रमुख बाजारों में देर रात तक चहल-पहल रहेगी।

पुलिस की अलग-अलग टीमें सक्रिय रहेंगी

प्रमुख बाजार से लेकर संवेदनशील इलाकों तक पुलिस की अलग-अलग टीमें सक्रिय रहेंगी। खास बात यह है कि पुलिसकर्मी सामान्य गणवेश के बजाय सिविल ड्रेस में भी बाजारों में घूमकर संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

महिला पुलिस की टीमें भी रहेंगी सक्रिय

त्योहारी भीड़ के बीच महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की टीमें भी सिविल ड्रेस में बाजारों में तैनात रहेंगी। ये टीमें छेड़छाड़, पीछा करने और अभद्र व्यवहार करने वालों पर नजर रखेंगी।

थाना स्तर पर गठित टीमें

वर्दीधारी जवान प्रमुख चौराहों, बाजार के प्रवेश मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे। थाना स्तर पर गठित टीमें शाम से देर रात तक बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगी।

जिले में पुलिस...

80 चेकिंग प्वाइंट

80 एफआरवी-112

78 चीता स्क्वायड

चेकिंग प्वाइंट और पेट्रोलिंग से निगरानी

शहर के प्रमुख चौराहों और आवाजाही वाले मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। पुलिस वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी करेगी। गश्त करने वाले पुलिस दल, चीता मोबाइल और एफआरवी की मदद से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी भीड़भाड़ वाले बाजारों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों पर भी पुलिस की खुफिया टीमें सक्रिय रहेंगी।