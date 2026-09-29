जबलपुर में ऑफिस के लिए घर से निकली युवती तिलवारा पहुंची, पुराने पुल से नर्मदा में लगाई छलांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकली 21 वर्षीय युवती तिलवारा के छोटे पुल पर पहुंची और नर्मदा में छलांग लगा दी। घाट पर मौजूद नाविकों और गोताखोरों ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में शव की पहचान

मंगलवार सुबह परिजनों ने मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में शव की पहचान की। इसके बाद तिलवारा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया।

घर से सीधे तिलवारा पहुंची

तिलवारा पुलिस के अनुसार दमोहनाका निवासी जगदीशचन्द्र केसरवानी की बेटी वंशिका केसरवानी ग्राॅफिक्स डिजाइनर के यहां काम करती थी। दोपहर करीब तीन बजे वह ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकली थी।

कूदने से पहले बोली-बचाने का प्रयास न करें

करीब चार बजे वह तिलवारा के छोटे पुल पर पहुंची और नर्मदा में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छलांग लगाने से पहले युवती ने उसे बचाने का प्रयास नहीं करने की बात कही थी।

नाविक और गोताखोर भी मौके पर पहुंचे

युवती के पानी में कूदने की जानकारी मिलते ही नाविक और गोताखोर मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखवाकर पहचान के प्रयास शुरू किए।