नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों की मारपीट से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच के बाद शहपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं घर वाले मौत की

दोस्त के साथ मोपेड से जबलपुर गया था पुलिस के अनुदोस्त सतेन्द्र पाल रजक के साथ मोपेड से जबलपुर पान मसाला लेने गया था। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी सारांश मेहरा उर्फ मद्दू (29) अपने दोस्त सतेन्द्र पाल रजक के साथ मोपेड से जबलपुर पान मसाला लेने गया था। लौटते समय वे बिलपठार रेलवे फाटक पहुंचे, जहां गेट बंद था।

दो साथियों से विवाद हुआ तो पीटने के लिए दौड़े सारांश मोपेड से उतरकर पानी पीने जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ड्राइवर रमन और उसके दो साथियों से उसका विवाद हुआ और उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उनसे बचने के लिए सारांश रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ा, तभी ट्रेन आ गई। पुलिस ने रमन और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देसी पिस्टल और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को तिलवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस आरोपित से हथियार रखने के संबंध में पूछताछ कर रही है।