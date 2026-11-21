नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आधार कार्ड से जुड़े कार्यों के लिए अब नागरिकों को रविवार का इंतजार करना बेकार नहीं जाएगा। इस पहल से नौकरीपेशा और व्यस्त रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

अब सप्ताह के सातों दिन निर्धारित समय पर खुलेगा

प्रवर अधीक्षक डाकघर ने बताया कि प्रधान डाकघर में आधार केंद्र अब सप्ताह के सातों दिन निर्धारित समय पर खुला रहेगा।

आधार संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे

रविवार को आधार केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होगा। वहीं, सोमवार से शनिवार तक नागरिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आधार संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

काम के दिनों में समय निकालना पड़ता था

आधार केंद्र में नागरिकों के आधार कार्ड से संबंधित अपडेशन का कार्य किया जाएगा। अब तक रविवार को केंद्र बंद रहने के कारण कई लोगों को आधार संबंधी कार्य कराने के लिए अपने कामकाजी दिनों में समय निकालना पड़ता था।