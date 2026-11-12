जबलपुर के दवा बाजार से अपहरण, मंडला ले जाकर युवक को पीटा; यह वजह बनी विवाद की जड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिविक सेंटर स्थित दवा बाजार के सामने मंगलवार शाम एक युवक का अपहरण कर लिया गया। बिना नंबर की एसयूवी से पहुंचे चार आरोपी युवक को जबरन गाड़ी में बैठाकर मंडला की ओर ले गए। सूचना मिलते ही जबलपुर पुलिस सक्रिय हुई रास्ते में उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही जबलपुर पुलिस सक्रिय हुई और मंडला पुलिस की मदद से कुछ ही घंटों में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर युवक को मुक्त करा लिया। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

भाई से मिलने पहुंचा था युवक विजय नगर के एमआर फोर निवासी सिद्धार्थ नामदेव (28) निजी काम करता है। उसका भाई सचिन नामदेव दवा बाजार में दुकान संचालित करता है। सिद्धार्थ उससे मिलने पहुंचा था। दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी बिना नंबर की एसयूवी वहां आकर रुकी।