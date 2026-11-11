जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की महिला क्लर्क को अश्लील मैसेज भेजा, अब होगी डॉक्टर की गिरफ्तारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉ. अजय सिंह ठाकुर के खिलाफ एक महिला क्लर्क ने छेड़छाड़ और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगाए हैं।

डॉक्टर ने अनुचित व्यवहार किया

महिला क्लर्क का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और मोबाइल फोन पर अश्लील संदेश भेजे। पीड़िता ने इन घटनाओं को लेकर संबंधित स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है।

जांच के बाद ही घटनाक्रम स्पष्ट होगा

शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और उसमें शामिल तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

शिकायतकर्ता के आरोप सामने आए

मामले में फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोप सामने आए हैं। डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर का पक्ष और पुलिस की जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। जांच में मोबाइल संदेशों सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।