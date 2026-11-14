जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हादसा, कर्मचारी का बाएं हाथ में आई चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में शनिवार सुबह काम के दौरान एक औद्योगिक कर्मचारी घायल हो गया। फैक्ट्री के ए-4 अनुभाग में प्रेस मशीन से वर्क पीस निकालते समय कर्मचारी के बाएं हाथ की अनामिका उंगली में चोट लग गई।

बाएं हाथ की अनामिका अंगुली घायल घटना आज सुबह करीब 10:08 बजे हुई। घायल कर्मचारी की पहचान तेजभान शाह, फिटर के रूप में हुई है। वे प्रेस मशीन से कार्यखंड निकाल रहे थे, इसी दौरान उनके बाएं हाथ की अनामिका अंगुली के नाखून वाले हिस्से में चोट लग गई।