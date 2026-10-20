'गाड़ी रोकी तो TI भड़का, नो एंट्री पर मुस्तैद कॉन्स्टेबल के दांत तोड़े, वर्दी फाड़ी' ASP ने उसे ही कर दिया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहपुरा में नो एंट्री ड्यूटी के दौरान रविवार रात थाना प्रभारी और हेड कांस्‍टेबल के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान दांत तोड़े और वर्दी को फाड़ दिया।

मामले की जांच एसडीओपी पाटन को सौंपी

मामला बढ़ने पर अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद हेड कांस्‍टेबल लखन निषाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच एसडीओपी पाटन को सौंपी गई है।

ट्रक चालक को नंबर देने पर विवाद

शहपुरा में शाम पांच बजे से रात एक बजे तक नो एंट्री लागू थी। अमन ढाबा के पास ट्रकों को रोकने के लिए हेड कांस्‍टेबल लखन निषाद की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान पूजन सामग्री लेकर पहुंचे एक ट्रक ड्राइवर ने नो एंट्री के बावजूद आगे जाने की अनुमति मांगी।