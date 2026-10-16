जबलपुर के रादुवि में अंकों की हेराफेरी पर 23 साल बाद कार्रवाई, पांच आरोपियों पर कोर्ट में चार्जशीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुवि) में वर्ष 1999-2000 के पुनर्मूल्यांकन में कथित धांधली के मामले में करीब 23 साल बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। तत्कालीन एसएम सिंह कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआइआर में सीआइडी ने पांच आरोपियों के खिलाफ गत दिनों न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

यशवंत पटेल के विरुद्ध अभी जांच प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के तत्कालीन सहायक प्राध्यापक, प्रोफेसर और लिपिक शामिल हैं। वहीं, तत्कालीन सहायक कुलसचिव यशवंत पटेल के विरुद्ध अभी जांच प्रक्रिया में है। पटेल वर्तमान में छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलसचिव हैं। शिकायत के बाद गठित हुई थी जांच समिति मामले की शुरुआत उस समय हुई, जब कुछ छात्रों ने कुलपति से शिकायत की कि वर्ष 1999-2000 में पुनर्मूल्यांकन के दौरान कथित तौर पर मनमाने तरीके से अंक बढ़ाकर अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण किया गया। शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसएम सिंह कमेटी गठित की गई।