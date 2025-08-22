जबलपुर में झोलाछाप डॉक्टर पर एक्शन, अवैध क्लीनिक पर मारा छापा, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दुर्गा नगर में अवैध क्लीनिक संचालित करने वाले महेंद्र पांडे पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। आरोपित महेंद्र पांडे बिना पंजीयन के अपना दवाखाना चला रहा था। उसके बाद ऐलोपैथी दवा देने की डिग्री नहीं थी। फिर भी वह मरीजों को ऐलोपथी दवा लिख रहा था।

जिले में समस्त विभागों के संयुक्त गरुड़ दल ने 19 मई को महेंद्र पांडे के क्लीनिक पर छापा मारा था। कोई भी चिकित्सकीय डिग्री और पंजीयन नहीं दिखा पाने पर क्लीनिक को सील कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार को प्रशासन ने आरोपित महेंद्र पांडे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।