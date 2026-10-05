नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खमरिया थाना क्षेत्र में नवरात्र और दुर्गा प्रतिमा स्थापना को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। सीएसपी सतीश कुमार साहू और थाना प्रभारी राजकुमार खटीक के नेतृत्व में हुई बैठक में दुर्गा पंडाल समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शासन के नियमों की जानकारी देकर उनका पालन करने की समझाइश दी गई।

प्रतिमा स्थल पर 24 घंटे मौजूद रखने के निर्देश बैठक में समिति के वाॅलंटियर को प्रतिमा स्थल पर 24 घंटे मौजूद रखने के निर्देश दिए गए। पंडाल में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य बताया गया। डीजे पर प्रतिबंध, साउंड पर भी निगरानी बैठक में बताया गया कि डीजे साउंड पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दो बाक्स से अधिक साउंड बजाने पर संबंधित पंडाल समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समितियों को ध्वनि संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

भंडारे में डस्टबिन रखना जरूरी पंडालों में होने वाले भंडारे के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति की ओर से पर्याप्त डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने समितियों से पंडाल परिसर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नवरात्र पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी समितियां निर्धारित नियमों का पालन करें। हर दुर्गा पंडाल में मौजूद रहे बिजली कर्मचारी नवरात्र और दशहरा के दौरान बिजली हादसे रोकने के लिए बिजली कंपनी ने इस बार दुर्गा पंडालों की निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की है। शहर में लगने वाले प्रत्येक दुर्गा पंडाल पर एक बिजली कर्मचारी तैनात किया जाएगा।