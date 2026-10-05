जबलपुर के निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओमेगा अस्पताल में सोमवार सुबह 40 वर्षीय युवक की मौत के बाद स्वजनों ने जमकर हंगामा किया। सालीवाड़ा निवासी उमेश झरिया को अल्सर की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद स्वजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।

आरोप- इलाज के दौरान बिगड़ी हालत स्वजनों के मुताबिक, इलाज के दौरान उमेश की हालत लगातार बिगड़ती गई। उनका आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। अतिरिक्त राशि मांगने का आरोप स्वजनों का कहना है कि आयुष्मान योजना के कार्ड से निर्धारित राशि का भुगतान होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त रकम की मांग की गई। स्वजनों के मुताबिक, उन्होंने इलाज जारी रखने के लिए अतिरिक्त रुपये की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उमेश की मौत हो गई।