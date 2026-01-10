मेरी खबरें
    जबलपुर में सगाई के बाद दहेज की मांग पर युवती ने शादी तोड़ी तो मंगेतर ने कर दी उसकी हत्या

    ऋचा रजक दो साल पहले एक शादी समारोह में साहिल रजक के संपर्क में आई। एक ही समाज से होने के कारण दोनों के परिवार वालों ने भी शादी को लेकर सहमति दे दी। कर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 07:54:08 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 07:59:35 AM (IST)
    जबलपुर में सगाई के बाद दहेज की मांग पर युवती ने शादी तोड़ी तो मंगेतर ने कर दी उसकी हत्या
    ऋचा रजक और आरोपी साहिल रजक की तस्वीर।

    HighLights

    1. दहेज में पांच लाख रुपये की रखी थी मांग
    2. मंगेतर ने गले व सीने में चाकू से किए वार
    3. उसे शक था कि लड़की का किसी से अफेयर है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सगाई के बाद शादी से इंकार करना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती को उसके मंगेतर ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने गले और सीने में तीन वार किए। लहुलुहान हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपित की युवती से ढाई माह पहले सगाई हुई थी। इसी बीच दहेज में पांच लाख रुपये की मांग किए जाने पर युवती ने शादी करने से इंकार कर दिया। इसी बात से आहत होकर मंगेतर ने यह कदम उठाया। इधर, आरोपित को संदेह था कि युवती का किसी और से प्रेम संबंध है।

    घटना आधारताल रिछाई औद्योगिक क्षेत्र की है। गुरुवार शाम को ऋचा रजक (19) अपने घर जा रही थी, तभी साहिल अपने साथी अजय के साथ बाइक से आया। दोनों ने ऋचा को रास्ते में रोककर चाकू से हमला कर दिया। चाकू ऋचा के गले और सीने पर लगा। वह गंभीर रूप से घायल हो गई।


    घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाइक से फरार हो गए। ऋचा को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती ने शुक्रवार दोपहर को दम तोड़ा। दोनों आरोपितों को पुलिस ने शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। उनसे चाकू और बाइक बरामद की है।

    तीन दिन से फैक्ट्री के चक्कर काट रहा था आरोपी

    गढ़ा निवासी साहिल बीते तीन दिनों से रिछाई के चक्कर काट रहा था, पर ऋचा उसे नहीं मिली। गुरुवार शाम को जब ऋचा फैक्ट्री से घर लौट रही थी, उसी दौरान साहिल अपने दोस्त अजय सिंह ठाकुर के साथ पहुंचा और उसे रोक लिया। ऋचा ने बात करने से मना किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया।

    ग्राम इमलिया निवासी ऋचा रजक दो साल पहले एक शादी समारोह में साहिल रजक के संपर्क में आई। एक ही समाज से होने के कारण दोनों के परिवार वालों ने भी शादी को लेकर सहमति दे दी। करीब ढाई माह पहले दोनों की सगाई हो गई और फरवरी माह में शादी की तारीख तय हुई। बताते हैं कि कुछ समय तो दोनों के बीच सब ठीक रहा लेकिन, इसके बाद साहिल और ऋचा में विवाद होने लगा।

    साहिल ने ऋचा के परिवार वालों से गाली-गलौज कर दहेज में पांच लाख रुपयों की मांग की। इस पर ऋचा ने शादी करने से मना कर दिया। इधर, कुछ लोगों ने बताया कि साहिल को शक था कि शादी से मना करने की वजह उसका किसी और से अफेयर है। इसे लेकर साहिल ने उसे फोन कर धमकी भी दी थी।

