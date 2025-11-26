Agniveer Bharti 2025: जबलपुर में अग्निवीर की भर्ती रैली शुरू, दौड़, पुश-अप, लांग-जंब और हाई-जंप से गुजरे युवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में मंगलवार सुबह सर्द मौसम के बीच मातृभूमि की रक्षा का जज्बा युवाओं में नजर आया। अग्निवीर बनने के लिए वे कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार दिखे। सेना में शामिल होने का सपना लिए उम्मीदवारों ने कहा कि वे देश की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। रैली का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है।

पांच दिन की भर्ती रैली के पहले दिन अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए राजस्थान के उम्मीदवारों को बुलाया गया। सैकड़ों उम्मीदवार उपस्थित हुए। उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण, दौड़, पुश-अप, लांग-जंप, हाई-जंप के दौर से गुजरना पड़ा। पहचान पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जांचे गए।