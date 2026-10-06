मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

जबलपुर के भाजपा विधायक के बेटे का एआई वीडियो वायरल, दो इंस्टाग्राम आईडी पर FIR

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जानकारी हर्ष तिवारी और उनके समर्थकों को लगी। इसके बाद मानस भवन चौक निवासी श्रेयांश बिल्थरे (31) ने मामले ...और पढ़ें

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 07:52:28 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 07:52:28 PM (IST)
जबलपुर के भाजपा विधायक के बेटे का एआई वीडियो वायरल, दो इंस्टाग्राम आईडी पर FIR
कई भ्रामक जानकारियां होने की बात सामने आई हैं। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. मदन महल पुलिस ने दर्ज की एफआइआर
  2. डिजिटल भिखारी नाम से भी आईडी बनाई
  3. मामले की शिकायत साइबर सेल में की

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के पनागर विधायक सुशील तिवारी के बेटे हर्ष तिवारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है।

इंस्टाग्राम से अपलोड किए गए थे

वीडियो इंस्टाग्राम की दो आईडी से अपलोड किए गए थे। इनमें कई भ्रामक जानकारियां होने की बात सामने आई हैं। मामले में सोमवार रात मदन महल पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की है।

डिजिटल भिखारी' नाम से भी आईडी

मदन महल पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर एओएनई डाॅट जीरो जीरो और डिजिटल भिखारी नाम की दो आईडी से हर्ष तिवारी के एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए।

शिकायत मदन महल थाने भेजी गई

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जानकारी हर्ष तिवारी और उनके समर्थकों को लगी। इसके बाद मानस भवन चौक निवासी श्रेयांश बिल्थरे (31) ने मामले की शिकायत साइबर सेल में की। साइबर सेल से शिकायत मदन महल थाने भेजी गई, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।


आइपी एड्रेस से आरोपितों की तलाश

पुलिस दोनों इंस्टाग्राम आईडी के आईपी एड्रेस के आधार पर वीडियो अपलोड करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार अधिक लाइक और व्यू पाने के लिए आईडी संचालक ने हर्ष तिवारी के एआई वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। मामले की जांच जारी है।

विधायक सुशील तिवारी के बेटे हर्ष तिवारी का एआइ जनरेटेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। मामले में आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

उमेश यादव, थाना प्रभारी, मदन महल

यह भी पढ़ें- जबलपुर के पंडाल में करंट से मौत के बाद प्रशासन सख्‍त, 24 घंटे वाॅलंटियर और कैमरे जरूरी, नए नियम भी मानने होंगे