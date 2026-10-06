जबलपुर के भाजपा विधायक के बेटे का एआई वीडियो वायरल, दो इंस्टाग्राम आईडी पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के पनागर विधायक सुशील तिवारी के बेटे हर्ष तिवारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम से अपलोड किए गए थे वीडियो इंस्टाग्राम की दो आईडी से अपलोड किए गए थे। इनमें कई भ्रामक जानकारियां होने की बात सामने आई हैं। मामले में सोमवार रात मदन महल पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की है।

डिजिटल भिखारी' नाम से भी आईडी मदन महल पुलिस के अनुसार इंस्टाग्राम पर एओएनई डाॅट जीरो जीरो और डिजिटल भिखारी नाम की दो आईडी से हर्ष तिवारी के एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए। शिकायत मदन महल थाने भेजी गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जानकारी हर्ष तिवारी और उनके समर्थकों को लगी। इसके बाद मानस भवन चौक निवासी श्रेयांश बिल्थरे (31) ने मामले की शिकायत साइबर सेल में की। साइबर सेल से शिकायत मदन महल थाने भेजी गई, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।