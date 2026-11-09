दीवाली के बाद जबलपुर में आतिशबाजी और धुएं से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, हो जाएं सावधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। दीवाली के दौरान शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्‍यूआई में भारी उछाल देखा गया है, जिससे हवा की स्थिति 'बेहद खराब' से 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंच गई है।

त्‍योहार से पहले की स्थिति

जबलपुर के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दीवाली से पहले एक्‍यूआई का स्तर पहले से ही उच्च और चिंताजनक बना हुआ था।

पर्व के बाद का हाल

आतिशबाजी और धुएं के कारण दीवाली के तुरंत बाद वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आई। मरहटल एक्‍यूआई 219 से बढ़कर सीधे 328 पर पहुंच गया (109 अंकों की भारी बढ़ोतरी)। सुहागी में एक्‍यूआई 228 से बढ़कर 303 दर्ज किया गया।