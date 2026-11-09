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दीवाली के बाद जबलपुर में आतिशबाजी और धुएं से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, हो जाएं सावधान

मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दीवाली से पहले एक्‍यूआई का स्तर पहले से ही उच्च और चिंताजनक बना हुआ था।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 12:46:05 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 12:46:05 PM (IST)
दीवाली के बाद जबलपुर में आतिशबाजी और धुएं से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, हो जाएं सावधान
'बेहद खराब' से 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंच गया है एक्‍यूआई। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. एक्‍यूआई में भारी उछाल देखा गया
  2. 109 अंकों की भारी बढ़ोतरी हुई है
  3. वायु गुणवत्ता 305 से 371 के बीच

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिजिटल डेस्‍क, जबलपुर। दीवाली के दौरान शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्‍यूआई में भारी उछाल देखा गया है, जिससे हवा की स्थिति 'बेहद खराब' से 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंच गई है।

त्‍योहार से पहले की स्थिति

जबलपुर के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दीवाली से पहले एक्‍यूआई का स्तर पहले से ही उच्च और चिंताजनक बना हुआ था।

पर्व के बाद का हाल

आतिशबाजी और धुएं के कारण दीवाली के तुरंत बाद वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आई। मरहटल एक्‍यूआई 219 से बढ़कर सीधे 328 पर पहुंच गया (109 अंकों की भारी बढ़ोतरी)। सुहागी में एक्‍यूआई 228 से बढ़कर 303 दर्ज किया गया।

जबलपुर में गंभीर/खतरनाक' श्रेणी

शहर के कुछ अन्य हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 से 371 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' से 'गंभीर/खतरनाक' श्रेणी में आता है।

प्रमुख प्रदूषक तत्व

हवा में पीएम2.5 और पीएम10 (सूक्ष्म व मोटे धूल कणों) की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसों का स्तर भी बढ़ा है।

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