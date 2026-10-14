जबलपुर मेडिकल काॅलेज में पति की मौत के बाद अंग निकालकर बेचे, अज्ञात बताकर दफनाने का दावा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय मेडिकल काॅलेज में उपचार के दौरान हुई किशोर विश्वकर्मा की संदिग्ध मृत्यु को लेकर उनकी पत्नी प्रीति विश्वकर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता विवेक तिवारी पैरवी कर रहे हैं परिवादिनी का दावा है कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके अंग निकालकर बेच दिए गए और शव को अज्ञात व्यक्ति बताकर दफना दिया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज सविता की अदालत में प्रस्तुत परिवाद पर 13 नवंबर को परिवादिनी के बयान दर्ज किए जाएंगे। उनकी ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी पैरवी कर रहे हैं।

अस्पताल में भर्ती के बाद संपर्क टूटने का आरोप परिवाद के अनुसार, प्रीति विश्वकर्मा 12 अगस्त 2025 को अपने पति किशोर विश्वकर्मा को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची थीं। वहां ओपीडी, ईसीजी और सोनोग्राफी सहित उपचार संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पति के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई परिवादिनी का आरोप है कि इसके बाद उन्हें अपने पति के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड में मृत्यु की तारीख 13 अगस्त 2025 दर्ज होने तथा मर्ग संबंधी अभिलेखों में मृतक को अज्ञात व्यक्ति के रूप में दर्शाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।