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जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के पास पांच बदमाशों ने की चाकू दिखाकर लूटपाट, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

संस्कारधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके में बीती रात बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गय...और पढ़ें

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 04:09:37 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 04:09:37 PM (IST)
जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के पास पांच बदमाशों ने की चाकू दिखाकर लूटपाट, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. चाकू दिखाकर युवक को डराने का आरोप
  2. घटना के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की
  3. जुटाई जा रही है संदिग्धों की जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में चीफ जस्टिस के बंगले के पास एक युवक से लूट की कोशिश करने का आरोप है।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची

बताया जा रहा है कि पांच बदमाश चाकू लेकर युवक के पास पहुंचे और उससे लूटपाट करने का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बदमाशों ने चाकू दिखाकर धमकाया

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रांझी निवासी वैभव दुबे किसी काम से गुजर रहा था। इसी दौरान पांच युवक उसके पास पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया।

सामान व रुपये छीने, विरोध पर विवाद किया

वैभव के पास मौजूद सामान व रुपये छीनने की कोशिश की। युवक द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाशों ने उसके साथ विवाद किया। हालांकि, मौके से बदमाशों के फरार होने के बाद युवक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।


सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

घटना स्थल शहर के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होगा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में लूट के प्रयास और चाकू से धमकाने की पुष्टि होती है तो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है।