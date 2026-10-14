जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के पास पांच बदमाशों ने की चाकू दिखाकर लूटपाट, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में चीफ जस्टिस के बंगले के पास एक युवक से लूट की कोशिश करने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि पांच बदमाश चाकू लेकर युवक के पास पहुंचे और उससे लूटपाट करने का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रांझी निवासी वैभव दुबे किसी काम से गुजर रहा था। इसी दौरान पांच युवक उसके पास पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया।
वैभव के पास मौजूद सामान व रुपये छीनने की कोशिश की। युवक द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाशों ने उसके साथ विवाद किया। हालांकि, मौके से बदमाशों के फरार होने के बाद युवक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
घटना स्थल शहर के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में लूट के प्रयास और चाकू से धमकाने की पुष्टि होती है तो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है।
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