जबलपुर में चीफ जस्टिस के बंगले के पास पांच बदमाशों ने की चाकू दिखाकर लूटपाट, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है। वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में चीफ जस्टिस के बंगले के पास एक युवक से लूट की कोशिश करने का आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची बताया जा रहा है कि पांच बदमाश चाकू लेकर युवक के पास पहुंचे और उससे लूटपाट करने का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बदमाशों ने चाकू दिखाकर धमकाया प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रांझी निवासी वैभव दुबे किसी काम से गुजर रहा था। इसी दौरान पांच युवक उसके पास पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया। सामान व रुपये छीने, विरोध पर विवाद किया वैभव के पास मौजूद सामान व रुपये छीनने की कोशिश की। युवक द्वारा विरोध किए जाने पर बदमाशों ने उसके साथ विवाद किया। हालांकि, मौके से बदमाशों के फरार होने के बाद युवक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।