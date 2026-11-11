जबलपुर में सुबह आसमान में दिखा सेना का हॉट एयर बैलून, लोगों ने रोके कदम और खींची तस्वीरें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हरे, लाल, पीले और सफेद रंग के इस बड़े गुब्बारे को देखकर सड़कों पर चलते लोग, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग और छतों पर खड़े लोगों ने मोबाइल से उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

बैलून सेना के एडवेंचर विंग की उड़ान का हिस्सा

तस्वीर में गुब्बारे पर भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह साफ नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बैलून सेना के एडवेंचर विंग की उड़ान का हिस्सा है।

जबलपुर में सेना का आर्मी एयरो नोडल सेंटर स्थित है

गौरतलब है कि जबलपुर में ही जम्मू-कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में सेना का आर्मी एयरो नोडल सेंटर स्थित है, जहां से हॉट एयर बैलून के अभियान समय-समय पर संचालित होते हैं।

बैलून काफी देर तक आसमान में तैरता नजर आया

सेना की ओर से युवाओं में साहसिक खेलों और एडवेंचर के प्रति रुचि जगाने के लिए इस तरह की उड़ानें भरी जाती हैं।सुबह की साफ हवा में बैलून काफी देर तक आसमान में तैरता नजर आया।

धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए आंखों से ओझल हो गया

कुछ देर बाद वह धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए आंखों से ओझल हो गया। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना रहा कि बैलून कहां से उड़ा और कहां जाकर उतरेगा।

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