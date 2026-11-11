जबलपुर में फाइनेंस के नाम पर ट्रक हड़पा, 10 लाख रुपये भी नहीं चुकाए; भाई के नाम कराया नामांतरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। फाइनेंस कराकर ट्रक की पूरी कीमत चुकाने का भरोसा देकर वाहन अपने कब्जे में लिया और फिर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे अपने भाई के नाम ट्रांसफर करा लिया।

आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की शिकायत

वाहन मालिक उत्कर्ष उपाध्याय ने मनीष गिरी गोस्वामी सहित चार लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की शिकायत की है।

भरोसा दिलाया और ट्रक कब्जे में ले लिया

शिकायत के अनुसार, मनीष गिरी गोस्वामी ने ट्रक खरीदने का अनुबंध कर अग्रिम राशि दी थी। उसने दो महीने में फाइनेंस कराकर पूरी रकम चुकाने का भरोसा दिलाया और ट्रक अपने कब्जे में ले लिया।

न भुगतान किया और न ही वाहन लौटाया

तय समय बीतने के बाद भी न भुगतान किया और न ही वाहन लौटाया। शिकायत के बाद थाने में दो महीने की मोहलत मांगी गई। इसके बाद 13 जुलाई 2026 को मनीष के भाई राहुल गिरी गोस्वामी के नाम से नया अनुबंध किया गया।