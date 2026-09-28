जबलपुर के रानीताल पेट्रोल पंप के सामने ई-बस ने दो कारों को मारी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रानीताल के पास सोमवार को एक ई बस ने एक एसयूवी और एक कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना रानीताल पेट्रोल पंप के सामने हुई। टक्कर में दोनों चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कोई भी घायल नहीं हुआ है।

टक्कर के साथ ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिटी बस सेवा की ई बस क्रमांक एमपी एमपी 20 एक्सएच 0269 दोपहर को लगभग दो बजे रानीताल से यातायात तिराहा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस रानीताल पेट्रोल पंप के पास मुड़ी सड़क पर खड़ी दो कारों से टकरा गई।

ई-बस के चालक ने तुरंत ही वाहन को नियंत्रित किया

पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर खड़े इन वाहनों में एक कार और एक एसयूवी थी। मोड़ होने और गति कम होने के कारण ई-बस के चालक ने तुरंत ही वाहन को नियंत्रित कर लिया। लेकिन तब तक बस दो वाहनों से टकरा गई।

हेडलाइट के पास का हिस्सा क्षतिग्रस्त

टक्कर होते ही ई बस के चालक ने वाहन को सड़क किनारा खड़ा कर दिया। दुर्घटना में एसयूवी एमपी 07 जेडएन 9520 का सामने हेडलाइट के पास का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।

दुर्घटना होते ही ई-बस चालक को घेरा

वहीं कार क्रमांक एमपी 20 एक्सडी 3056 का पिछले भाग को हल्की क्षति पहुंची है। दुर्घटना होते ही आसपास के लोग आ गए। उन्होंने ई-बस चालक को घेर लिया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी

राहगीरों ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास मोड़ पर कई लोग वाहन सड़क पर खड़ा कर देते है, जिसके कारण यहां हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।