जबलपुर में बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, युवाओं की सुननी चाहिए बात, जेन-जी से टकराना सरकार के लिए हानिकारक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जबलपुर प्रवास के दौरान देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, जेन-जी के आंदोलन और निर्वाचन व्यवस्था को लेकर तीखी टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग यदि नई पीढ़ी के निष्कपट और शांतिपूर्ण युवाओं से टकराएंगे तो इसका परिणाम उनके लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाने और निर्वाचन व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ नई नियुक्ति करने की मांग भी उठाई।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने युवाओं के आंदोलन को उनकी पीड़ा और असंतोष की अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि जिस तरह पैर में कांटा चुभने पर बच्चा अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, उसी तरह नई पीढ़ी भी अपनी व्यथा सामने रख रही है।