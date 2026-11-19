नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पुलिस की वर्दी कानून की रक्षा और आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है, लेकिन जब इसी वर्दी की आड़ में किसी को धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने के आरोप लगने लगें तो सवाल उठना लाजिमी है।

एक और गंभीर आरोपों के घेरे में सिवनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एक और गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। अधिवक्ता एवं सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े सिवनी निवासी नरेंद्र उर्फ गुड्डू ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजकर एएसपी पर एसपी मिश्रा पर पद का दुरुपयोग करने, प्रताड़ित करने, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने और षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

खुशनुमा नूर की शिकायत से शुरू हुई रंजिश शिकायतकर्ता का आरोप है कि खुशनुमा नूर द्वारा एएसपी दीपक मिश्रा के विरुद्ध की गई शिकायत का आवेदन तैयार कराने में उन्होंने अधिवक्ता होने के नाते मदद की थी। इसकी जानकारी एएसपी को लगने के बाद से वे उनसे रंजिश रखने लगे। शिकायत वापस कराने के लिए दबाव बनाया आरोप है कि उन्हें शिकायत से दूर रहने और शिकायत वापस कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर दूसरे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ठाकुर का दावा है कि उनके घर पर बार-बार पुलिस भेजकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।