21 नवंबर से लागू होगी एनीवेयर रजिस्ट्री व्यवस्था, अब जबलपुर से करा सकेंगे दूसरे शहर में संपत्ति की रजिस्ट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संपत्ति की खरीद-बिक्री और पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 21 नवंबर से एनीवेयर रजिस्ट्री सुविधा शुरू होने जा रही है। उप पंजीयक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोगों को दूसरे शहर या जिले में स्थित अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए वहां के उप पंजीयक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शहर या स्थान की संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन अब वे अपने निवास या कार्यस्थल के नजदीक स्थित किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में पहुंचकर प्रदेश के दूसरे शहर या स्थान की संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करा सकेंगे। लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अभी उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें संपत्ति के पंजीयन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस सुविधा का शुभारंभ 21 नवंबर को भोपाल से होगा। इसके साथ ही जबलपुर समेत प्रदेश के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

अभी संपत्ति वाले क्षेत्र में नहीं जाना होगा अब तक संपत्ति का पंजीयन कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालय में ही जाना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति जबलपुर में है और वह भोपाल, इंदौर या प्रदेश के किसी अन्य शहर में रहता है, तो उसे रजिस्ट्री के लिए जबलपुर आना पड़ता था।