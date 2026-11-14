नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कांचघर स्थित सांई अस्पताल की दो महिला कर्मचारियों के अवैध रूप से प्रसव कराने की कोशिश ने एक गर्भवती की जान ले ली। संदिग्ध मौत पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मृतका के गर्भ में लगभग साढ़े आठ माह का बच्चा होने की पुष्टि हुई।

मामला पंजीबद्ध कर आगे की जांच शुरू रांझी पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि अस्पताल की दो महिला कर्मियों ने गर्भवती को प्रसव के लिए एक घर पर बुलाया था। उनके पास प्रसव के लिए कोई निर्धारित चिकित्सकीय प्रशिक्षण, पात्रता और अनुमति नहीं थी। इसके बाद अस्पताल की दो महिला कर्मियों नेहा जौहरी और ललिता पिल्ले के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।