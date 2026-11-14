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50 हजार रुपये मांगे थे, 30 हजार में सौदा कर घर में प्रसव; मौत पर जबलपुर के सांई अस्पताल की दो कर्मि‍यों पर FIR

प्रारंभिक जांच में पाया कि अस्पताल की दो महिला कर्मियों ने प्रसव के लिए एक घर पर बुलाया था। उनके पास प्रसव के लिए कोई निर्धारित चिकित्सकीय प्रशिक्षण, पात्रता और अनुमति नहीं थी।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 09:21:12 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 09:21:12 AM (IST)
50 हजार रुपये मांगे थे, 30 हजार में सौदा कर घर में प्रसव; मौत पर जबलपुर के सांई अस्पताल की दो कर्मि‍यों पर FIR
मोबाइल नंबर दे दिया और अगले दिन बात करने की बात कही। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. अवैध रूप से प्रसव कराने की कोशिश की
  2. गर्भ में साढ़े आठ माह का बच्चा होने की पुष्टि
  3. खराब हालत देख निजी अस्पताल ले जाने को कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कांचघर स्थित सांई अस्पताल की दो महिला कर्मचारियों के अवैध रूप से प्रसव कराने की कोशिश ने एक गर्भवती की जान ले ली। संदिग्ध मौत पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मृतका के गर्भ में लगभग साढ़े आठ माह का बच्चा होने की पुष्टि हुई।

मामला पंजीबद्ध कर आगे की जांच शुरू

रांझी पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि अस्पताल की दो महिला कर्मियों ने गर्भवती को प्रसव के लिए एक घर पर बुलाया था। उनके पास प्रसव के लिए कोई निर्धारित चिकित्सकीय प्रशिक्षण, पात्रता और अनुमति नहीं थी। इसके बाद अस्पताल की दो महिला कर्मियों नेहा जौहरी और ललिता पिल्ले के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।


कुछ दवा दी और सामान्य प्रसव के संबंध में बात की

रांझी निवासी गर्भवती को 24 अप्रैल को पेट दर्द होने पर स्वजन उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सांई अस्पताल लेकर गए थे। तब उसके पेट में लगभग साढ़े आठ माह का गर्भ था। अस्पताल पहुंचने पर वहां ललिता और नेहा मिली। दोनों ने जांच की, कुछ दवा दी और सामान्य प्रसव के संबंध में बात की।

परीक्षण के बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया

दोनों कर्मियों ने अस्पताल से बाहर सामान्य प्रसव 50 हजार रुपये में करने की बात कही। बाद में 30 हजार रुपये में प्रसव के लिए तैयार हो गई। कुछ परीक्षण के बाद दोनों ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और अगले दिन बात करने की बात कही।

पनेहरा पेट्रोल पंप के पास एक घर पर बुलाया

अगले दिन प्रसव बढ़ने पर गर्भवती के स्वजन ने अस्पताल कर्मी नेहा को फोन किया। इस पर उन्होंने गर्भवती को पनेहरा पेट्रोल पंप के पास एक घर पर बुलाया। वहां पर दूसरे महिला कर्मी ओर उसके साथ एक दाई थी। गर्भवती के पहुंचने पर उसे सलाइन दी गई और कुछ अन्य दवाएं दी।

गर्भवती के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने लगी

सामान्य प्रसव कराने का दावा किया। इसी बीच दवा देने के बाद गर्भवती के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने लगी। ज्यादा स्वास्थ्य खराब होता देखकर निजी अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही गर्भवती की मौत हो गई।

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