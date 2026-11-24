पहले मामले में प्रधानमंत्री योजना के नाम से मोबाइल पर भेजी गई एपीके लिंक के जरिए खाते से रकम निकाली गई और दूसरे मामले में मोबाइल हैक कर दो बैंक खातों से रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। दोनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने धोखाधड़ी के नए तरीके अपनाते हुए दो लोगों के बैंक खातों से कुल दो लाख 31 हजार 888 रुपये पार कर दिए।

प्रधानमंत्री योजना न्यू लिस्ट एप की लिंक आई थी

पुलिस के अनुसार, माढ़ोताल निवासी इंद्रकुमार गवले 20 नवंबर को उसके मोबाइल में प्रधानमंत्री योजना न्यू लिस्ट एप की लिंक आई थी। उसने लिंक ओपन की, जिसके बाद उसके बैंक खाते से 42 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए।

मोबाइल अचानक हैंग होकर अपडेट होने लगा

मदनमहल निवासी आकाश सेन की गंगासागर एकता चौक पर हरिओम हेयर ड्रेसर के नाम से दुकान है। 20 नवंबर को दोपहर करीब दो बजे उसका मोबाइल अचानक हैंग होकर अपने आप अपडेट होने लगा।

यूपीआई खोला तो खाते में महज 668 रुपये बचे थे

उसने फोन दुकान के काउंटर पर रख दिया। रात करीब नौ बजे भुगतान के लिए यूपीआई खोला तो खाते में महज 668 रुपये बचे थे।

दोनों खातों से कुल एक लाख 89 हजार 888 रुपये निकाले

हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि यूनियन बैंक के खाते से 98 हजार 888 रुपये दीपक कुमार के खाते में और सेंट्रल बैंक के खाते से 91 हजार रुपये सरिता देवी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। दोनों खातों से कुल एक लाख 89 हजार 888 रुपये निकाले गए।