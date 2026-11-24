नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाले तीन अफगानी नागरिकों को जेल भेज दिया गया। पांच दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने पर एटीएस जबलपुर ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेजने के आदेश दिए गए।

कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए एटीएस ने पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाद आधार केंद्र पहुंचकर भी दस्तावेजों और प्रक्रिया की पड़ताल की है। यहां से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। ट्रांजिट रिमांड पर गुरुवार को जबलपुर लाया था एटीएस ने अफगान नागरिक असलम खान (42), अब्दुल बारी (41) और अयूब खान (50) को कोलकाता से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर गुरुवार को जबलपुर लाया था। भारतीय पासपोर्ट दमोह से जारी होने का खुलासा पूछताछ में तीनों के भारतीय पासपोर्ट दमोह से जारी होने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कोलकाता में रहते हुए जबलपुर के पते पर दस्तावेज तैयार कराए थे। इसके लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर मदद मिली थी।