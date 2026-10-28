कटनी की फरार पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की ओर से तर्क, जमीन की खरीद-बिक्री में कोई भूमिका नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की ओर से एफआइआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। खरीद-बिक्री में उनकी कोई भूमिका नहीं सुनवाई के दौरान उनकी ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित जमीन की खरीद-बिक्री में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण को भी गलत तथ्यों पर आधारित बताया गया। याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

चालान पेश नहीं करने से आरोपी को जमानत का लाभ मिला कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में निर्धारित समयावधि में चालान पेश नहीं किए जाने के कारण आरोपी को जमानत का लाभ मिल गया था।