‘अर्णब’ का असर: जबलपुर में सुबह पड़ीं फुहारें, संभाग के जिलों में छाए भी रहेंगे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के मौसम पर दिखाई दे रहा है। गुरुवार सुबह आसमान में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ीं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम में ठंडक घुल गई।

गर्मी और उमस से राहत मिली

मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं रात में ठंड का अहसास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

मौसम धीरे-धीरे सामान्य होगा

चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने की संभावना है। मौसम में आए बदलाव से गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान चार डिग्री बढ़कर 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा चक्रवात

मौसम प्रणालियों के अनुसार, चक्रवाती तूफान अर्णब वर्तमान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आसपास सक्रिय है। इसके उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी बारिश

गुरुवार शाम तक इसके उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे उत्तर-पश्चिम ओडिशा के ऊपर सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर होने के आसार हैं। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के मौसम पर भी पड़ सकता है। हालांकि, जबलपुर में बारिश की तीव्रता और अवधि स्थानीय मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।