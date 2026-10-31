महाकोशल और विंध्य पर अर्णब का असर, खेतों में बिछी धान; जबलपुर संभाग के जिलों में भीगी उपज

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया जबलपुर। महाकोशल-विंध्य में अर्णब तूफान के असर से बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खड़ी और कटकर रखी फसलें प्रभावित जबलपुर सहित आसपास के जिलों में लगातार दूसरे दिन बारिश और बूंदाबांदी से खेतों में खड़ी और कटकर रखी फसलें प्रभावित हुई हैं। कटनी में तेज हवाओं से धान बिछ गई कटनी में तेज हवाओं से धान की फसल खेतों में बिछ गई, जबकि डिंडौरी के बजाग में 24 घंटे के दौरान एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इससे तैयार धान और सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंच रहा है।

अनूपपुर में फसल बारिश की चपेट में अनूपपुर में खेतों में खड़ी पकी धान की फसल तेज हवा और बारिश की चपेट में है, वहीं खेतों और खलिहानों में कटी धान पूरी तरह भीग गई है। धान में नमी बढ़ने, दाने काले पड़ने और अंकुरण होने का खतरा है।

नरसिंहपुर में उपज खुले में पड़ी नरसिंहपुर में किसान खेतों में कटी मक्का और अन्य खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में जुटे हैं, लेकिन मंडियों में रोजाना आठ से दस हजार क्विंटल अनाज आने के बावजूद हजारों क्विंटल उपज खुले आसमान के नीचे पड़ी है। शेडों में व्यापारियों का माल हफ्तों से जमा होने के कारण किसानों को जगह नहीं मिल रही। अन्य जिलों में भी मौसम बिगड़ा तेज बारिश से खुले में रखी उपज खराब होने और फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। रीवा, सतना समेत अन्य जिलों में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। अगले दो दिन जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।