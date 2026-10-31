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महाकोशल और विंध्य पर अर्णब का असर, खेतों में बिछी धान; जबलपुर संभाग के जिलों में भीगी उपज

अगले दो दिन, कई जिलों में बादल और बारिश के आसार, एक नवंबर से राहत की संभावना। डिंडौरी-अनूपपुर में भीगी फसल, धान-सोयाबीन प्रभावित

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 02:44:50 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 02:44:50 PM (IST)
महाकोशल और विंध्य पर अर्णब का असर, खेतों में बिछी धान; जबलपुर संभाग के जिलों में भीगी उपज
खेत में भरा पानी और कटी हुई रखीं फसलें। सौजन्‍य ग्रामीण

HighLights

  1. कटनी में तेज हवा का असर, नुकसान की आशंका
  2. नरसिंहपुर मंडी में खुले में उपज, शेडों में माल जमा
  3. डिंडौरी-अनूपपुर में दाने काले पड़ने-अंकुरण का खतरा

डिजिटल डेस्‍क, नईदुनिया जबलपुर। महाकोशल-विंध्य में अर्णब तूफान के असर से बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

खड़ी और कटकर रखी फसलें प्रभावित

जबलपुर सहित आसपास के जिलों में लगातार दूसरे दिन बारिश और बूंदाबांदी से खेतों में खड़ी और कटकर रखी फसलें प्रभावित हुई हैं।

कटनी में तेज हवाओं से धान बिछ गई

कटनी में तेज हवाओं से धान की फसल खेतों में बिछ गई, जबकि डिंडौरी के बजाग में 24 घंटे के दौरान एक इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इससे तैयार धान और सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंच रहा है।

अनूपपुर में फसल बारिश की चपेट में

अनूपपुर में खेतों में खड़ी पकी धान की फसल तेज हवा और बारिश की चपेट में है, वहीं खेतों और खलिहानों में कटी धान पूरी तरह भीग गई है। धान में नमी बढ़ने, दाने काले पड़ने और अंकुरण होने का खतरा है।


नरसिंहपुर में उपज खुले में पड़ी

नरसिंहपुर में किसान खेतों में कटी मक्का और अन्य खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में जुटे हैं, लेकिन मंडियों में रोजाना आठ से दस हजार क्विंटल अनाज आने के बावजूद हजारों क्विंटल उपज खुले आसमान के नीचे पड़ी है। शेडों में व्यापारियों का माल हफ्तों से जमा होने के कारण किसानों को जगह नहीं मिल रही।

अन्य जिलों में भी मौसम बिगड़ा

तेज बारिश से खुले में रखी उपज खराब होने और फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। रीवा, सतना समेत अन्य जिलों में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। अगले दो दिन जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

शहडोल में औसत 22.9 मिमी वर्षा हुई

शहडोल में बीत दिनों में औसत 22.9 मिमी वर्षा हुई है। भू अभिलेख विभाग में दर्ज आंकडों के मुताबिक 31 अक्टूबर को 0.1 मिमी, 30 अक्टूबर को 16.3 मिमी एवं 29 अक्टूबर को 6.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई।

आज हल्की रिमझिम बरसात ही हुई

शनिवार को भी बादल रहे लेकिन हल्की रिमझिम बरसात ही हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिले में शनिवार को अधिकतम 25 और न्यूनतम 20 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

कटी में तेज हवाएं भी थम गईं

कटनी पिछले 24 घंटे में 1.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद दो दिन से चल रही तेज हवाएं भी थम गई है और दोपहर बाद बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही है। जिसके चलते दिन में ठंड का असर भी कम हुआ है और तापमान में भी वृद्धि हुई है। बादलों का डेरा बना हुआ है।

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