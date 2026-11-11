एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता, हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद की गई गिरफ्तारी को केवल इसी आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने पुलिस की अवैध अभिरक्षा के आरोप में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी।

भोपाल निवासी आर भट्ट ने याचिका में बताया कि उनका भाई गजराज भट्ट और चचेरा भाई साहूकार भट्ट फल का कारोबार करते हैं। 12 अक्टूबर 2026 को एक महिला और उसके दो साथियों ने दोनों के साथ मारपीट की थी। झगड़े के बाद दोनों पक्ष अशोका गार्डन थाने पहुंचे, महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।