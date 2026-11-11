ओंकारेश्वर मंदिर न्यास की गद्दी पर बड़े बेटे की शाखा का अधिकार बरकरार, छोटे भाई के बेटे की अपील खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सार्वजनिक न्यास में कार्यकारी न्यासी के पद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच चल रही उत्तराधिकार की कानूनी जंग में हाई कोर्ट ने बड़े भाई की शाखा के पक्ष में फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत राव पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह के बेटे विनय प्रताप सिंह की अपील निरस्त कर दी।

कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार से जुड़ा है मामला मामला ओंकारेश्वर मंदिर सार्वजनिक न्यास के कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार से जुड़ा है। वर्ष 1967 में जिला न्यायाधीश, खंडवा ने न्यास के संचालन के लिए योजना निर्धारित की थी। इसके अनुसार कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत से होना था, लेकिन दावेदार की उपयुक्तता भी जरूरी थी। योजना में यह व्यवस्था थी कि बड़ा बेटा अनुपयुक्त पाए जाने पर वरिष्ठता के क्रम में दूसरे बेटे को नियुक्त किया जा सकता है। हर बार उत्तराधिकार का निर्णय जिला न्यायाधीश को करना था। 1999 में बदला था उत्तराधिकार का क्रम राव सौभाग्य सिंह के तीन बेटे थे। सबसे बड़े राव शिवशरण सिंह, मंझले राव शैलेंद्र सिंह और सबसे छोटे राव देवेंद्र सिंह। सौभाग्य सिंह के बाद बड़े बेटे शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने थे। हालांकि, न्यास की वित्तीय व्यवस्था में कदाचार और व्यक्तिगत आचरण को पद के अनुकूल नहीं पाए जाने पर 30 नवंबर 1999 को उन्हें पद से हटा दिया गया।

उसी आदेश से सबसे छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया। देवेंद्र सिंह चार सितंबर 2025 को निधन तक इस पद पर रहे। देवेंद्र सिंह ने जीवनकाल में दो मई 2025 को आवेदन देकर अपने छोटे बेटे विनय प्रताप सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किए जाने की इच्छा जताई थी। आवेदन में बताया गया था कि उनके बड़े बेटे धर्मेश सिंह इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं। इसी बीच देवेंद्र सिंह का निधन हो गया और विनय प्रताप ने उनके स्थान पर कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाही जारी रखी। दो चचेरे भाइयों के बीच था विवाद दूसरी ओर, शिवशरण सिंह के बेटे राव पुष्पेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनके पिता सौभाग्य सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। शिवशरण सिंह को अनुपयुक्त पाए जाने पर उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह को पद मिला था। अब देवेंद्र सिंह के निधन के बाद ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार पद फिर बड़े बेटे की शाखा में लौटना चाहिए। जिला न्यायालय ने यह तर्क स्वीकार करते हुए पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसे विनय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। विनय प्रताप की ओर से तर्क दिया गया कि जब 1999 में शिवशरण सिंह की अनुपयुक्तता के कारण उत्तराधिकार देवेंद्र सिंह की शाखा में आया, तो आगे उत्तराधिकार उसी शाखा में चलना चाहिए।