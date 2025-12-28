बढ़ी ठंड तो खूंटी पर टांगे नियम, जबलपुर में अलाव जलाने के लिए बांटी जा रही लकड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लगातार दो वर्षों तक देश में दूसरे स्थान पर रहने वाले जबलपुर नगर निगम के सामने बढ़ती ठंड और जनप्रतिनिधियों के दबाव ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए निगम प्रशासन ने उन नियमों को फिलहाल किनारे कर दिया है, जो वायु गुणवत्ता शुद्ध रखने के लिए बनाए गए थे। शहर की आबोहवा को प्रदूषण से बचाने के बजाय अब जरूरतमंदों को राहत देने के लिए 35 स्थानों पर अलाव जलवाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 22 लाख रुपये की लकड़ी खरीदी के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल, उद्यान विभाग अपने स्तर पर लकड़ियों का वितरण कर रहा है।

हीटर का विकल्प हुआ फेल, फिर लौटे अलाव पर शहर की वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने पहले लकड़ी वाले अलाव के बजाय इलेक्ट्रिक रूम हीटर का विकल्प तलाशा था। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नर्मदा तट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर हीटर लगवाए गए थे। रैन बसेरों में भी हीटर की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, यह प्रयोग सफल नहीं रहा क्योंकि हीटर जहां महंगे पड़ रहे थे, वहीं उनके चोरी होने की घटनाएं भी सामने आईं। अंततः नगर निगम ने अपने निर्णय बदलते हुए दोबारा पारंपरिक अलाव जलाने की ओर रुख किया है।