जबलपुर: अब हाईवे पर राहगीरों को मिलेगा घर जैसा खाना... शुरू हो रहा है 'दीदी कैफे'

अतुल शुक्ला, नईदुनिया, जबलपुर। हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। जिला पंचायत जबलपुर जल्द ही जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'दीदी कैफे' शुरू करने जा रहा है। योजना के तहत कुल पांच नए कैफे खोलने का प्रस्ताव है। पहले चरण में नागपुर और भोपाल मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत मंगेला और घंसौर में दो कैफे खोले जाएंगे। इन कैफे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका संचालन पूरी तरह से स्व-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

स्वच्छता, स्वाद और सस्ता भोजन दीदी कैफे में राहगीरों को चाय, नाश्ता, पोहा, पकौड़ी और समोसा सहित घर पर तैयार किए गए अन्य खाद्य पदार्थ रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला पंचायत की मंशा राहगीरों को साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। समाधि रोड पर संचालित जबलपुर के पहले दीदी कैफे की सफलता को देखते हुए इस मॉडल को हाईवे पर विस्तारित किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों (Food Safety Standards) का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।