71 करोड़ रुपये के कारोबार में 15 करोड़ रुपये की कर चोरी, जबलपुर के युवराज ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, जबलपुर की निवारक शाखा ने कर चोरी के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए युवराज ट्रेडर्स के प्रोपराइटर संदीप कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश विभागीय जांच में फर्म के माध्यम से करीब 71 रुपये करोड़ के माल की अवैध खरीद-बिक्री किए जाने और इससे लगभग 15 करोड़ रुपये की कर चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए गए।

बिना वैध बिल के कारोबार करने का आरोप निवारक शाखा ने मेसर्स युवराज ट्रेडर्स, जबलपुर के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के मुताबिक, फर्म पर बिना वैध बिल और उचित कर भुगतान के व्यापार करने का आरोप है। मामलों में संलिप्त कारोबारियों के बीच हलचल विभाग को जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर माल की खरीद-बिक्री और लगभग 15 करोड़ की कर चोरी की। इस कार्रवाई के बाद कर चोरी के मामलों में संलिप्त कारोबारियों के बीच हलचल मची हुई है। दूसरे लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में सीजीएसटी विभाग अब इस मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रहा है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित कर चोरी में और कौन-कौन शामिल था।