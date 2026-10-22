जबलपुर के मझौली हादसे में सहायक अभियंता निलंबित, दावा-समिति के लोगों ने लोहे के पाइप से तार ऊपर उठाए तो करंट फैला

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मझौली में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे के बाद बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता एमपी प्रजापति को प्रारंभिक रूप से दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।

जांच कार्यपालन अभियंता, सिहोरा को सौंपी

मामले की विस्तृत जांच कार्यपालन अभियंता, सिहोरा को सौंपी गई है। अधीक्षण यंत्री, जबलपुर ग्रामीण खुशियाल शिववंशी के अनुसार, जांच में हादसे के कारणों के साथ विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

विसर्जन के समय लाइन स्टाफ मौजूद था

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रतिमा विसर्जन के समय मौके पर लाइन स्टाफ मौजूद था। समिति के लोगों को लाइन ऊपर करने के लिए कर्मचारियों की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया

अधीक्षण यंत्री खुशियाल शिववंशी ने बताया कि विसर्जन के दौरान समिति के लोगों ने स्वयं ही 11 केवी लाइन को ऊपर उठाने का प्रयास किया था। इसके लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया, जिससे करंट फैल गया।

20 फीट ऊंची प्रतिमा के कारण लाइन उठाने का प्रयास

विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रतिमा करीब 20 फीट ऊंची थी। उसे बिजली लाइन के पार निकालने के लिए लाइन को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान लोहे का पाइप 11 केवी लाइन के संपर्क में आ गया। इस हादसे में दो युवकों की मौत हुई और छह अन्य लोग झुलस गए।