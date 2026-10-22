जबलपुर में पहली बार स्थापित मूर्ति के विसर्जन का विरोध, 5 घंटे तक सड़क पर ही रुकी झांकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर कुंडा कला में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया। पहली बार माता की मूर्ति स्थापित करने वाले सिलावट समाज की झांकी करीब पांच घंटे तक सड़क पर खड़ी रही।

रास्ते में विरोध होने का आरोप सिलावट और राजपूत समाज के लोग आमने-सामने आ गए। बताया गया कि सिलावट समाज के लोग मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में विरोध होने का आरोप लगाया गया। झांकी को आगे जाने से रोक दिया सिलावट समाज का कहना है कि राजपूत समाज के कुछ लोगों ने झांकी को आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई और तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की।