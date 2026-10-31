जबलपुर में शराब के लिए रुपये नहीं दिए तो चाकू-गोली से हमला, तीनों आरोपियों का निकाला जुलूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शराब पीने के लिए दो हजार रुपये देने से मना करना युवक को भारी पड़ गया। लार्डगंज थाना क्षेत्र में तीन बदमाशों ने पहले युवक पर चाकू से कई वार किए और फिर गोली मारकर फरार हो गए।

सत्या, सत्यम और वीरू गिरफ्तार पुलिस ने सत्या सिंह राजपूत, सत्यम साहू और वीरू संग्राम को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। तीनों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया है। समोसे लेकर लौट रहा था युवक पुलिस के अनुसार, सुपर मार्केट गंजीपुरा निवासी तरुण मिरगे उर्फ अनुपम (26) सोमवार रात अपने दोस्त आशु साहू के साथ बड़ा फुहारा से समोसे लेकर मोपेड से लौट रहा था। साहू मोहल्ले में सत्या सिंह राजपूत, सत्यम साहू और वीरू संग्राम ने दोनों को रोक लिया। आरोपियों ने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे। तरुण ने रुपये देने से इनकार किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।