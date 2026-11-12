अब तय समय पर ही दर्ज होगी हाजिरी, जबलपुर में हमारे शिक्षक ऐप में तीन शिफ्ट के लिए अलग टाइम स्लाॅट

विभाग ने विद्यालयों के संचालन की तीनों शिफ्ट के अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को स्कूल पहुंचने और छुट्टी के समय ऐप पर अनिवार्य रूप से लाग-इन और लाग-आउट करना होगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अब शिक्षक अपनी मर्जी से कभी भी 'हमारे शिक्षक' एप पर हाजिरी दर्ज नहीं कर सकेंगे।

स्कूल की शिफ्ट के अनुसार तय होगी हाजिरी

शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार फुल डे, मार्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।

फुल डे शिफ्ट

के स्कूल सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान शिक्षकों को सुबह 10 से 10:45 बजे तक ऐप पर लाग-इन और शाम 4:15 से 5 बजे तक लाॅग-ऑउट करना होगा।

मार्निंग शिफ्ट

विद्यालय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे। इसमें शिक्षकों के लिए सुबह 6:30 से 7:15 बजे तक उपस्थिति दर्ज करने और दोपहर 12 से 12:45 बजे तक प्रस्थान दर्ज करने की समय-सीमा तय की गई है।

आफ्टरनून शिफ्ट

में स्कूल दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। इस शिफ्ट के शिक्षकों को सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच लाग-इन और शाम 5 से 5:45 बजे तक लाग-आउट करना होगा।

उपलब्धता का रिकाॅर्ड व्यवस्थित रहेगा

नई समय-सारिणी लागू होने से शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय में उनकी उपलब्धता का रिकाॅर्ड व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा। निर्धारित समय के अंदर ही एप पर उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से देरी से पहुंचने और निर्धारित समय से पहले स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।