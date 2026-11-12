MP High Court ने जताई नाराजगी, कहा-बीमा कंपनियां योग्य वकील नियुक्त करें; जिन्हें जिरह करनी आती हो

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में बीमा कंपनियों की पैरवी और अधिवक्ताओं की कार्यशैली पर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय का समय व्यर्थ करना उचित नहीं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि बीमा कंपनियों को ऐसे योग्य अधिवक्ता नियुक्त करने चाहिए, जिन्हें अदालत में प्रभावी पैरवी करने और गवाहों से जिरह करने का कौशल हो। बिना ठोस आधार के अपील दायर कर न्यायालय का समय व्यर्थ करना उचित नहीं है।

25 नवंबर 2021 को दिया था मुआवजा देने का आदेश मामला वर्ष 2014 में सड़क दुर्घटना में मस्तान सिंह की मृत्यु से संबंधित है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए भोपाल के अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। अधिकरण ने 25 नवंबर 2021 को 10.23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।