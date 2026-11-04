आयुष्मान फर्जीवाड़ाः जबलपुर के 20 निजी हॉस्पिटल में 12 करोड़ का संदिग्ध क्लेम, एक साल का होगा ऑडिट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में सरकारी राशि हड़पने के मामलों की जांच जबलपुर में तेज हो गई है। डिंडौरी में 14 ग्रामीणों को जबलपुर के निजी अस्पताल ले जाते समय पकड़े जाने के मामले के बाद राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) के डेस्कटाप ऑडिट में 20 निजी अस्पतालों के करीब 12 करोड़ रुपये के संदिग्ध क्लेम चिह्नित किए हैं।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ अस्पतालों ने मृत मरीजों के नाम पर भी इलाज दिखाकर क्लेम लिया और बिना जरूरत मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाया गया। एक साल के क्लेम की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही जबलपुर के सभी आयुष्मान पंजीकृत अस्पतालों के पिछले एक साल के क्लेम की थर्ड पार्टी आडिट कराई जाएगी और दोषी अस्पतालों को हमेशा के लिए पैनल से हटाया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि विगत में आयुष्मान के भोपाल स्थित कार्यालय ने जबलपुर के साथ निजी अस्पतालों को इस योजना की सूची से नाम हटा दिया था। अब गड़बड़ी करने वाले अन्य निजी अस्पतालों पर नजर है।